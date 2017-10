Salvatore Mancuso contempla acogerse a la JEP

Tras celebrar que las peticiones de la defensa a la Fiscalía y a la justicia norteamericana, respecto de su sitio de reclusión, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró a través de sus abogados que está listo para declarar.

El abogado Oscar Arroyave, representante de Mancuso en los Estados Unidos, aseguró que el exjefe paramilitar fue trasladado de cárcel para facilitar su proceso de colaboración.

“Esta defensa se permite informar que el señor Mancuso mantiene su disponibilidad a seguir colaborando con la justicia colombiana, como ha ocurrido desde el momento en que adquirió el compromiso fijado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en los condicionamientos de su extradición”.

El defensor descartó por el momento que tengan entre sus planes acudir a la Justicia Especial para la Paz, confían en el proceso con justicia y paz, por eso se mantendrán en esa jurisdicción.

“Parece que las cosas van a empezar a andar sobre rieles con justicia y paz, si es así no lo vemos necesario cambiarnos”. Desde la Jurisdicción Especial, indicaron que por ahora no se estudia solicitudes de exparamilitares.

Comunicado completo:

SALVATORE MANCUSO REACTIVA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

A petición del señor MANCUSO viajó a Colombia el abogado que lo representa en Estados Unidos, ÓSCAR AROYAVE, para que personalmente notificara a la Justicia colombiana la decisión del BURÓ DE PRISIONES del Estado de Virginia, en el sentido de ordenar el traslado inmediato a un centro carcelario distinto, del ciudadano MANCUSO, a fin de facilitar sus encuentros con los fiscales colombianos y los servidores judiciales delegados por los diferentes despachos jurisdiccionales que requieren de su colaboración.

A su salida del búnker de la FISCALÍA GENERAL, el abogado ÓSCAR ARROYAVE entregó declaraciones públicas anunciando esta importante noticia para Colombia.



"Ayer me dijeron que el traslado de él (Mancuso) a otra cárcel se va hacer, hacia donde quizás va a ser más fácil los traslados de él, y también para los policías (judiciales) y fiscales colombianos que necesitan participar en las audiencias y necesitan acceso a él", manifestó el defensor.

Esta defensa se permite informar que el señor MANCUSO mantiene su disponibilidad a seguir colaborando con la Justicia Colombiana, como ha ocurrido desde el momento en que adquirió el compromiso fijado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en los condicionamientos de su extradición. Es importare resaltar que nuestro defendido no ha culminado de entregar la información que durante los últimos años en prisión ha logrado recaudar juiciosamente, en documentos y testimonios de quienes fueron sus hombres de guerra. Y de ese modo el abogado ARROYAVE se lo hizo saber a la Fiscalía colombiana.

"Lo que ha ocurrido hasta ahora no ha cubierto todo lo que él tiene para hablar. Ósea, hay muchas cosas que no se han hablado hasta ahora. Yo no puedo darles detalles, pero yo sí sé que hay cosas nuevas e importantes que él tiene para hablar", precisó el doctor.

ARROYAVE.

Esta defensa se permite anunciar que el señor SALVATORE MANCUSO tiene interés genuino en acogerse a los postulados de la LEY DE JUSTICIA ESPECIAL DE PAZ, lo que también fue motivo de la visita del abogado ARROYAVE, que por sí mismo se lo hará saber a las autoridades estadounidenses con la intención de que agilicen las diligencias del señor MANCUSO ante las autoridades judiciales colombianas que lo requieran a efectos de seguir esclareciendo hechos violentos y reparando víctimas del conflicto, especialmente en lo referente a la confrontación que las AUC, cuando él fue su comandante y que sostuvo con las ahora desmovilizadas FARC. Es decir, las alianzas que los grupos de autodefensa se vieron en necesidad de hacer con empresas y empresarios colombianos y otros representantes de la Sociedad Colombiana.

ARROYAVE frente a que Mancuso solicite ser tenido en cuenta en Justicia y Paz afirmó, "Es algo que los abogados colombianos están explorando, dependiendo de cómo van las cosas con Justicia Y Paz. Parece que las cosas van a empezar a andar sobre rieles para Justicia y Paz, y si eso es así, yo no creo que va a ser necesario cambiar".

Por su parte el abogado en Colombia, JAIME PAERES, precisó que entre los casos sobre los que el señor MANCUSO tiene previsto seguir colaborando, se encuentra el abierto contra el ganadero SANTIAGO URIBE VÉLEZ, hechos sobre los que ya ha aportado información ante la justicia colombiana, y que sirvieron de soporte a decisiones importantes recientes.