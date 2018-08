Santos afirma que hay "intereses" en contra del decreto de la 'Línea Negra'

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que hay "intereses concretos" en contra del decreto de la Línea Negra, que reconoce 350 sitios ancestrales para las prácticas sagradas de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

"Hay intereses muy concretos que están en contra de este tipo de decisiones , pero las decisiones hay que tomarlas por la protección del medio ambiente (...)me parece mucho más importante que defender unos derechos en particular y por eso voy a firmar el decreto de la línea negra el lunes próximo", dijo el presidente.

Según el presidente, el decreto genera seguridad jurídica. "Y sobre este decreto se han difundido todo tipo de rumores, todo tipo de posverdades y por eso quisiera hacer precisiones. El decreto de Línea Negra no es imposición de culto, credo o religión, a los colombianos, como algunos han venido diciendo. No vulnera ni desconoce de ninguna forma la propiedad privada. Tampoco vulnera los derechos adquiridos de terceros y de comunidades étnicas que pueden estar en conflicto", agregó el presidente.

"No reglamenta, no modifica la consulta previa. Las comunidades indígenas no se convierten en autoridades ambientales, como están diciendo algunos. Tampoco pueden modificar el uso del suelo o subsuelo", puntualizó.