Santos afirmó que se ha intentado politizar a las fuerzas armadas

Ante oficiales de todas las fuerzas que cursan Altos Estudios Militares y de Estado Mayor, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que en los últimos años, e "infortunadamente", ha visto intentos de politizar a las fuerzas armadas.

"Las fuerzas armadas tienen que estar por encima de esa lucha por el poder que, como decían los clásicos, sacan lo peor de la condición humana. Ese sabio consejo afortunadamente se ha mantenido a través de todos estos años, aunque en estos últimos años, infortunadamente, hemos visto intentos de querer involucrar nuevamente a nuestras fuerzas armadas en los quehaceres políticos. A politizar las fuerzas armadas", expresó el presidente ante un auditorio en el Teatro Patria al que no invitaron a los medios de comunicación.

Santos trajo ese tema a colación al retomar un discurso que realizó el expresidente, Alberto Lleras Camargo, sobre la "necesidad de divorciar totalmente la actividad de nuestras fuerzas armadas de la política. Él vivía y vivió en carne propia lo inconveniente que es involucrar a las fuerzas armadas en los quehaceres políticos".

Finalmente el presidente le pidió a los militares que no permitan que los involucren en política. "Mi primer mensaje es, no permitan eso, bajo ningúin motivo. Ustedes son más importantes que la política. Ustedes están por encima de la política, por eso no se dejen permear ni por un lado ni por el otro. Mantengan esa conducta que han mantenido en esos últimos años, en estas últimas décadas, porque eso es lo más conveniente para nuestra democracia, y para las propias fuerzas armadas", puntualizó.