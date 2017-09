Santos anunció que la SIC investiga un 'cartel de las frutas' en Bogotá

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que la Superintendencia de Industria y Comercio investiga un presunto 'cartel de las frutas' entre oferentes del Programa de Alimentación Escolar en Bogotá, y que por esos hechos formulará pliego de cargos a cinco empresas y siete personas naturales.

De acuerdo al presidente, los doce investigados presionaron a ciertas entidades para que subieran el precio de las frutas del PAE en Bogotá, violando el principio de libre competencia.

"Al no tener éxito, boicotearon la licitación para declararla desierta y las entidades se vieron obligadas a abrir un nuevo proceso con precios más elevados. No contentos con esto, se coordinaron para impedir que otros proponentes participaran y se asociaron para NO competir entre ellos, mantener precios altos y repartirse el mercado", dijo Santos.

Santos le pidió al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, que "identifique las regulaciones sectoriales que les estén generando barreras a los empresarios para competir en el mercado, para modificarlas o, incluso, para eliminarlas".