Santos asegura que los militares hoy están reclamando el funcionamiento de la JEP

Economía

Me voy con la satisfacción del deber cumplido. La popularidad sube y baja al vaivén de la coyuntura. Hago lo correcto no lo popular. Las encuestas son secundarias. No le he puesto bolas si la medida que tome es popular, pero sí, si es la correcta. El IVA, me dijeron que le dejara ese problema al otro gobierno, no lo hice, teníamos que subirlo tres puntos, eso me costó muchísimo. Popular era que le bajara el impuesto del 12 al 4 por ciento, no lo hice, pero la historia dirá si hice lo correcto.

No sé si los ricos me dieron la espalda. Hemos reducido las desigualdades, es el país que más ha reducido de todos en el coeficiente del Gini. Hoy estamos en el promedio latino. La pobreza la hemos reducido, tenemos una clase media más amplia. La inversión extranjera se ha duplicado, la inversión extranjera es la más alta en la historia. Los resultados ahí están, los que se fueron porque se dejaron llenar del miedo del supuesto castrochavismo cometieron un error.

La economía está en una senda ascendente. Tuvimos la gran baja de los pesos del petróleo. Nos ajustamos el cinturón. Salimos de la crisis. Las exportaciones creciendo al 37% y las manufacturas al 10%. La radio, la televisión y la prensa, ya no están recibiendo lo mismo porque los nuevos medios le están mordiendo la pauta.

La Justicia Especial para la Paz (JEP)

Benedetti a veces es amigo otras veces no. Hemos estado encima del Congreso y de las Cortes para acelerar los procesos, pero respetamos las instancias. Los acuerdos de paz han sido los más ambiciosos que se han firmado en el planeta. Creamos una justicia transicional bajo el paraguas del Estatuto de Roma, una justicia que hoy es modelo internacional. Estamos garantizando que no va a haber impunidad para los responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad, pero para eso necesitamos que funcione de inmediato la JEP. Pero la paz no solo se trata de desarmar a un grupo, teníamos la obligación de llegar a esas zonas que hace 200 años han estado abandonadas. Este es un proceso que requiere carreteras, fuerza pública, educación, proyectos productivos, y ahí vamos. Como Estado colombiano teníamos que llegar a esas zonas con o sin Farc.

Hace 7 años me reuní en el fuerte de Tolemaida y les dije a los militares que iba a haber un proceso de paz. Les dije que ellos tenían que estar. Les dije que no iba a permitir que el futuro de las Fuerzas Militares se negociara en La Habana. Y eso sucedió. Les dije que no iba a permitir que los militares terminarán pagando 40 años de cárcel mientras quienes atentaron contra la constitución iban a quedar impunes. Eso ha pasado; la justicia especial para los militares se ha negociado con los militares. Hoy los militares están pidiendo que no se puede posponer la Justicia Especial para la Paz, porque saben que esto los pone en la mira de la Corte Penal Internacional. Hoy los militares son los que dicen que se apruebe rápido, que no se posponga la aprobación de la JEP. Pero hay un artículo que dice que si el Congreso no actúa, la JEP se puede poner su propio reglamento y eso no puede pasar. Hoy esa situación está en manos del Senado, a quienes les hago el llamado que la aprueben. Hay que cumplirle a las víctimas para que haya justicia, no repetición y la reparación.

Yo le dije al presidente electo Iván Duque: no hay razón alguna para posponer una decisión que es necesaria porque en el congreso se está discutiendo un acto legislativo que ya tiene una venia constitucional.

Los gobiernos tienen su cuarto de hora. Este gobierno está tratando de cerrar con broche de oro lo que hemos hecho en estos ocho años. Los congresistas están mirando más quien va a llegar que a quien va saliendo.

Las democracias funcionan cuando funcionan las instituciones. Si el congreso no aprueba y si la JEP comienza a crear su propio reglamento, tenemos que acatarlo porque es una Corte. Eso es lo que no queremos. Evitemos que eso suceda aprobando los reglamentos en el Congreso.

A mí me preocupa es lo que pueda pasar en la base de la guerrilla. Eso me preocupa. Que crean que les estamos incumpliendo y se devuelvan para el monte. Los acuerdos legalmente no hay como no cumplirlos. La Corte Constitucional se encargó que en los próximos tres gobiernos no se puedan expedir leyes para echar para atrás con los acuerdos. Sí se pueden ponerle palos a la rueda a los procesos y esto es un error porque este proceso se hizo para las comunidades que han estado abandonadas.

Reconozco que nos demoramos demasiado en la negociación. Si me preguntan que hubiera hecho diferente, yo hubiera hecho que todos los puntos se hubieran negociado de manera simultánea, porque haber negociado punto por punto, demoró. Yo le prometí al pueblo colombiano que iba a refrendar los acuerdos, mucha gente me dijo que no hiciera eso, me dijeron que tenía las facultades para hacer el proceso. Pero fui terco. Aunque cuando perdimos el plebiscito llamé a los partidarios del NO, y nos sentamos a negociar para modificar puntos del acuerdo y quedamos con un mejor acuerdo, todos los puntos en un 95% quedaron incorporados en los acuerdos.

Lucha contra las drogas

Colombia es el país que ha puesto más muertos en la lucha contra las drogas. Terminar 54 años de guerra tiene unos coletazos como en todos los procesos de paz. Pretender que el negocio del narcotráfico se iba a acabar de un año para otro es imposible. Las Farc se oponían que el tema del narcotráfico estuviera en la agenda. Pero di la orden que debía estar el tema. Yo vi que había una oportunidad porque si las Farc tenían influencia en las comunidades que cultivan coca, teníamos la oportunidad que sustituyeran la coca. Se inició familia por familia, ya llevamos 49 mil familias. Tenemos que insistir con la política de sustitución voluntaria y sustitución forzosa. La sustitución voluntaria provoca cero resiembras. En la erradicación forzosa sobrepasamos la meta, de 53 mil hectáreas a 70 mil hectáreas. Pero resulta que los narcos se inventan formas para sabotear esta erradicación y están poniendo por ejemplo minas.

Nosotros estamos usando glifosato de manera terrestre, con una concentración mucho menor, en un 50%, que lo que se utiliza con los aviones. Ahora lo hacemos con drones. No es que hayamos reanudado el uso del glifosato como antes, sino que lo utilizamos en concentración menor y no en aviones que pueden afectar los cultivos de los alimentos que comemos todos los días. El consumo de cocaína en Estados Unidos subió el 81%, esto es una lucha compartida.

El volumen de cocaína incautada fue de 465 toneladas decomisadas por colombianos y 120 incautadas con otros países. Son 585 toneladas que no llegaron al mercado internacional. La incautación se reconoce mundialmente. Eso es donde más les duele a los narcotraficantes.

Las Farc se resistieron a reconocer que eran narcotraficantes. Pero sí reconocieron que se nutrían de los dineros que genera ese negocio. No se comprometieron a entregar rutas ni entregar personas, eso hay que dejarlo claro. Se comprometieron a convencer a las comunidades, como lo están haciendo para que se incorporen a la sustitución voluntaria. Incluso a esos líderes sociales los están matando los narcos.

Salud

El sistema de salud que tenemos hoy es de cobertura universal. Hicimos que se tengan nuevos tratamientos, que incluso son costosos. Nos hace falta gestión con las EPS, el servicio al cliente. Ya no tenemos esos carruseles de la muerte, el 25% de colombianos se morían por no tener afiliación. Eso dejó de existir. Tenemos un sistema que si se mejora en gestión será el mejor en el futuro de los colombianos. Varias EPS se han desmontado, otras han sido intervenidas, pero esto no se hace de un día para otro, el ministro Alejandro Gaviria ha hecho un trabajo que reconoce toda la comunidad médica.

Reforma a la justicia

Si se suman las leyes y medidas que se han aprobado en estos años, eso es una mini reforma para ayudar al funcionamiento de la justicia. Soy partidario de quitarle a las cortes ese poder electoral, eso politizó a las cortes. Esperamos que el próximo gobierno pueda hacer esas reformas que necesita la justicia y que quedaron pendientes. Sobre una corte única en el caso colombiano eso no es conveniente. Y en esa línea parece que está el nuevo presidente.

Relaciones internacionales

La OCDE es la instancia de los países con las mejores políticas públicas que están siempre estudiando cómo mejorar la salud, la justicia, la educación, las acciones de lucha contra la corrupción. Uno debe compararse con los mejores, por eso nos queremos comparar con Finlandia en materia de educación para progresar.

Qué bueno que Colombia sea el único socio latinoamericano de la OTAN, eso nos permite entrar a hacer entrenamientos a las fuerzas militares del mundo y eso es lo que más le conviene a Colombia, el haber adoptado los comportamientos de la OTAN en materia de compras, eso hizo que transparencia internacional nos metiera en el grupo que menos riesgo tiene de corrupción en compras en el sector militar.

Infraestructura

La cifra deconstrucción es de 1041 puentes. Muchos de ellos los inaugura el próximo gobierno. En concesiones de 4G hemos logrado hacer el 45%. Por otro lado el INCO estaba tan corrompido que lo acabamos. La inversión más grande que se ha hecho en la historia es de 60 billones de pesos, no se ha presentado ni una sola queja de los que ganaron y los que perdieron. Hoy el número de proponentes está en un promedio de 50. Efectivamente se han presentado algunos casos de corrupción, por ejemplo Odebrecht, este gobierno no tiene funcionarios que hayan recibido coimas. La Ruta del Sol II ya se está volviendo a retomar con Invias. Aprobamos el estatuto anticorrupción que le dio instrumentos a nuestras entidades para destapar ollas podridas. Todos los contratos que firma el Estado son públicos. La compra de unas almendras estaba ahí. Todo el mundo puede verificar que se están haciendo las cosas bien, eso ha permitido disminuir la corrupción. Nos queda camino por recorrer, estamos visibilizando y atacando la corrupción.

El señor Luis Fernando Andrade no está acusado de recibir sobornos. Las exministras Parodi y Álvarez fueron exoneradas de cualquier investigación. Roberto Prieto no era funcionario del gobierno, reconozco que fue un buen gerente de campaña. No tiene que ver con el gobierno, ojalá y se pueda defender bien.

Polarización

La polarización tergiversa todo. La posverdad, las fakes news atacaron al proceso de paz. Mucha gente creía que se le entregaba a las Farc al país y sacaron 53 mil votos. Otros decían que yo era un comunista escondido y resultó lo contrario. Si mis detractores en lugar de satanizar el proceso, se hubiesen montado, podrían reclamar los créditos de la paz y es que esta paz no es mía, es de todos los colombianos.

Su retiro

Voy a hacer el uso del buen retiro. Quise hacer lo mejor. Quizá cometí algunos errores y ofrezco disculpas. Yo quiero ser como el expresidente Belisario Betancourt dedicarme a la educación. A los presidentes hay que dejarlos gobernar. Posiblemente acepte invitaciones de algunas universidades a dictar clases, también me quiero dedicar a escribir. Deseo que le vaya muy bien al presidente Duque, si a él le va bien, a Colombia le va bien.

Hay temas que seguiré defendiendo como el tema de la paz. También los temas ambientales, entregamos al país con 43 millones de hectáreas protegidas. También estaré en la discusión en los temas de drogas; la lucha contra las drogas la hemos puesto en la mesa y hemos dicho que debe cambiar porque ha fracasado, Obama aceptó que el tipo de lucha se ha agotado y hay que mirar otras propuestas. Canadá y su uso de la marihuana y algunos estados de Estados Unidos, eso hay que mirarlo.