Santos catalogó de “insólita” y “loca” la acusación de Maduro de complot para asesinarlo

El presidente Juan Manuel Santos catalogó de “insólita” y “loca” la acusación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que apunta a un supuesto complot para asesinarlo.

Maduro atribuyó al presidente saliente colombiano la autoría de dos explosiones que ocurrieron durante una intervención suya, en el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.

“En estos últimos días la extrema derecha aquí en este país y uno de sus líderes me acuso de estar en un complot con la inteligencia británica. Con James Bond y con la Corte Suprema de Justicia. Y con unos muy respetados magistrados. Y con las Farc. Y con el vicepresidente y cinco millones de dólares que traíamos de forma secreta para hacer un complot, y yo pensé que era el tope de las locuras de acusaciones, pero no, me equivoqué”, dijo Santos.

“Ayer me encuentro que hay otra todavía más insólita: que estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana, armando complots para asesinar al presidente de Venezuela… ¡Por Dios! Yo le digo al presidente de Venezuela: yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, yo estaba bautizando a mi nieta. Pero simplemente para dejar las cosas claras estaba yo en unas cosas mucho más importantes”, dijo el presidente.

La Cancillería colombiana ya había tildado de absurdos y carentes de todo fundamento los mencionados señalamientos.