Santos confirma que hablará con el papa Francisco sobre Venezuela

En entrevista para la BBC Mundo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, no sólo dijo que hablará con el papa Francisco sobre la crisis en Venezuela, también confirmó que ha hecho gestiones informales para acercar al gobierno de Maduro y la oposición en la búsqueda de un acuerdo.

Expresó que lo han buscado muchas veces de ambas partes y que ha hecho muchas gestiones. Y que su gobierno busca, al igual que otros, que "se presione para una transición, para que se restaure la democracia, ese es el interés primordial de los países de la región".

Fragmento de la entrevista

Hablando de la tensión, la polarización y la región, ¿ le va a hablar al papa de Venezuela ?

Por supuesto. Venezuela siempre es un tema, en cualquier reunión de cualquier jefe de Estado, y él viene no solamente como papa. Como jefes de Estado tendremos una conversación personal y seguramente será un tema obligado.

Los obispos venezolanos vienen a hablar con el papa y el Vaticano ha estado siempre muy interesado en ver qué solución pacífica y qué solución -ojalá democrática- se le puede encontrar a esa crisis venezolana y esa siempre ha sido también nuestra posición.

Nosotros somos el país al que más le interesa una buena solución a Venezuela, porque somos el país que más pierde o más gana con lo que suceda en Venezuela.

¿Tiene alguna propuesta en ese sentido que le pueda hacer al papa?

Pues en este momento la situación está muy difícil, no hay una propuesta concreta. Ambientar la posibilidad de una salida negociada y pacífica creo que debe ser la consigna de todo el mundo y yo creo que es la consigna del Papa, es la consigna nuestra y vamos a continuar presionando para eso.

Colombia en su momento para llegar a una solución negociada y de paz con las Farc recurrió a la ayuda, una intermediación informal si se quiere, de Hugo Chávez en Venezuela, ¿usted estaría dispuesto a hacer algún tipo de intermediación informal por fuera de Venezuela para ayudar a un acercamiento de las partes?

Por supuesto, y lo hemos hecho. Siempre hemos estado dispuestos a ayudar y si nos requieren, y en este caso tendrían que ser las dos partes, ahí estamos más que dispuestos, como creo que está todo el mundo. A todo el mundo, literalmente, le interesa una solución negociada y pacífica en Venezuela

¿Alguien se ha acercado para pedirle su intervención más directa?

Muchas veces, muchísimas veces.

¿Quién?

Pues el gobierno y la oposición. Muchísimas veces y hemos hecho muchas gestiones en esa dirección. Infortunadamente, no hemos sido los únicos, mucha gente ha hecho gestiones, no han tenido éxito por la situación, pero gestiones estamos dispuestos a continuar haciendo si somos requeridos.No queremos interferir cuando esa interferencia puede producir consecuencias negativas y no positivas.

Yo se lo preguntaba porque para algunosparece que la solución está por fuera de Venezuela… Tal vez con un liderazgo, una figura… Y por eso le hablaba de usted.

Sí, pues, se ha hablado mucho de la negociación por fuera con países amigos de los dos lados, con una agenda concreta, puntos concretos para que se pueda hacer algo parecido a lo que hicimos nosotros con las Farc.

Lo primero fue la agenda concreta: si tenemos acuerdos sobre estos puntos, entonces ya eso resuelve el conflicto. Algo parecido podría hacerse en Venezuela si tenemos acuerdos sobre estos puntos específicos

Inclusive se han puesto sobre la mesa: que se restaure al Congreso sus derechos, respetar la Constitución original, que se le den garantías a ambas partes para una salida digna, que se certifique y se garantice una fecha para tener elecciones, una elección limpia. Es el tipo de salida que hay que buscar.

Y estamos lejos de eso ahora, parece…

Infortunadamente nos hemos alejado más que acercado.

Estuvo y está aquí, no sabemos en qué situación, la fiscal destituida de Venezuela Luisa Ortega. ¿Usted se reunió con ella, habló con ella?

Sí, he hablado con ella.