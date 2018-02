Santos cuestionó a ex presidentes que se "encaraman en tarimas" para conservar su poder

Durante un evento en la Universidad del Rosario, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que imagina que su homólogo, Belisario Betancourt, se burla de los expresidentes que se "encaraman en tarimas" tratando de conservar el poder.

"Me imagino que con su sonrisa de sabio burlón debe reírse en sus adentros de algunos de sus sucesores cuando los ve encaramados en las tarimas de las plazas públicas, tratando de mantener un pedacito de ese poder que a usted hace mucho tiempo dejó de trasnocharlo", dijo el presidente, que cuatro años antes se montó en varias tarimas durante la campaña para su reelección.

Santos afirmó que los presidentes son "depositarios temporales de un poder que no nos pertenece. Un poder que es del pueblo colombiano".

El presidente aseguró que espera seguir el ejemplo de Betancourt para no interferir en el próximo gobierno.

"Usted nunca ha querido entorpecer ni interferir el trabajo de sus sucesores ni ha querido mantenerse aferrado al poder", puntualizó.

Curiosamente, Betancourt aseguró a la prensa que no escuchó lo que le dijo el presidente.

"No me diga, no me di cuenta (...) no estoy enterado (...) no opino porque no los he visto en tarima haciendo campaña, no sé", declaró Betancourt.