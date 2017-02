Santos debería decir que renuncia si prueban que Odebrecht entró a su campaña: Pastrana

Andrés Pastrana, expresidente de la República (1998-2002) y uno de los mayores críticos del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, manifestó en La W que Colombia “es el único país en el mundo en el que una Corte define una votación popular”, al advertir que “el robo del plebiscito se gestó desde las Cortes”.

Cabe recordar que el pasado 30 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional negó la demanda de nulidad que presentó el exmandatario en contra del fallo que avaló la figura del “fast track” al no encontrar válidos los argumentos que buscaban una repetición del plebiscito para que la gente decidiera si aprobaba o no el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc. Al respecto, Pastrana aseguró que la Corte no aceptó su solicitud porque él no tiene “legitimidad ni representación para defender la Constitución”.

De esta manera, respecto al Premio Nobel de Paz que le fue entregado a Juan Manuel Santos, Pastrana cuestiona de qué forma estaría relacionado con la manera en que el Gobierno entrega contratos de petróleo. El exmandatario indica entonces que la representante de la compañía noruega Statoil y quien estuvo en Colombia gestionando la entrega de dos pozos petroleros es la presidenta del Premio Nobel, Kaci Kullmann Five.

“Es muy curioso que es la primera vez que el Nobel se gana el Nobel (…) Noruega es uno de los países garantes en el proceso con las Farc, ¿cómo no se declaró impedido?”, cuestiona Pastrana. Así, agrega, lo que es claro es que Santos “perdió un proceso de paz con el plebiscito” y a los cuatro días gana el Premio Nobel, por lo que señala que es un hecho “contradictorio”.

Respecto al escándalo de Odebrecht que ha salpicado a varios sectores políticos del país, Pastrana advierte que jamás ha escuchado al presidente Juan Manuel Santos decir expresamente que su campaña a la Presidencia en 2014 no recibió dinero de la petrolera brasilera. “Dije (en su momento) que si en mi campaña encontraban un solo peso de dinero del narcotráfico, yo renunciaría. ¿Santos puede decir lo mismo?”, pregunta.