Santos dice que debe respetarse el debido proceso de Álvaro Uribe

En entrevista con la directora del servicio informativo de Caracol Radio, Diana Calderón, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la renuncia del senador Álvaro Uribe, en el marco del llamado que hizo la Corte Suprema de Justicia al exmandatario.

Santos advirtió que, como a cualquier ciudadano, debe respetarse el debido proceso de Uribe.

(Le puede interesar: Uribe se defiende de llamado a indagatoria por supuesta manipulación de testigos)

“He mantenido siempre una norma de conducta y una política muy clara y sencilla: las instituciones en una democracia son para respetarlas y en el caso de la justicia para acatarlas. Y en toda democracia los ciudadanos tienen unos derechos y hay un debido proceso (…) lo que yo diría a estas alturas es que las instituciones hay que acatarlas, la justicia hay que respetarla y los derechos de cualquier ciudadano, inclusive del senador Uribe Vélez, hay que garantizarlos, y el debido proceso también hay que garantizarlo”, respondió el mandatario.

El presidente además informó que firmará un decreto, antes de culminar su mandato, para organizar la normatividad existente sobre la protesta social. Advirtió que no tiene nada que ver con la declaración del ministro de Defensa designado, Guillermo Botero, sobre la necesidad de regular la protesta social.

“La protesta social no es nada diferente a recoger en un decreto lo que ya está en la ley disperso en muchos decretos. Estamos ordenando la protesta social, no se agrega un ápice a lo que ya existe. Esto se viene discutiendo hace más de un año, además está en los acuerdos de paz. Aquí no hay absolutamente nada nuevo, lo que hace es recoger en un decreto, para que esté ordenado, cómo es el procedimiento de la protesta social”, agregó.