Santos dice que el próximo presidente no cambiará la economía del país

En el marco de un foro con empresarios, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que el próximo presidente de la República no podrá cambiar la economía colombiana drásticamente.

"Ustedes se preguntarán, bueno, ahora hay elecciones ¿Qué va pasar en Colombia? - Yo les diría lo siguiente: no importa quién gane, si es un candidato de la oposición o no, o si es amigo de la paz o no. Pero en términos económicos, los que tienen esa posibilidad, no van a cambiar esta coyuntura de manera importante. Podrá tener unas variaciones marginales, pero el grueso de la economía tenemos que mantenerlo", expresó el mandatario.

Con ese mensaje, Santos da un parte de tranquilidad a los empresarios e inversionistas.

''En Colombia la institucionalidad de nuestro banco central será respetada, no importa que gobierno esté (...) y la entrada a la OCDE garantizará que, si viene otro gobierno, no va a deshacer lo que se ha hecho", agregó el mandatario.