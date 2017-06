Santos dice que fallos no pueden ser puestos en tela de juicio

Santos señaló que hace poco la Corte Constitucional "le dio la bendición a la reforma constitucional que dice que no se podrán aprobar leyes que vayan en contra vía de los acuerdos, con una refrendación del más alto nivel del compromiso que tenemos todos los colombianos de cumplir con los acuerdos"



Añadió que al referirse a los colombianos, no solamente es el Ejecutivo, el Legislativo con sus leyes y las Cortes, y le dio un mensaje al presidente de la Corte, haciendo énfasis en el respeto que deben tener los fallos, incluida la comunidad internacional.



"Señor nuevo Presidente de esa importante Corte, sus fallos, los fallos que ustedes emiten en cumplimiento de esa constitución y de esos acuerdos que deben de tener el respaldo de todo el país y de toda la comunidad internacional",



Concluyó que "Nosotros siempre hemos dicho que acatamos los fallos de la Corte y siempre los acataremos, esos fallos no pueden ser puestos en tela de juicio ni por nacionales ni por extranjeros"