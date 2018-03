Santos dice que las Farc erraron al lanzar candidato presidencial

Consultado sobre la declinación de la candidatura a la Presidencia por parte de las Farc, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que él considera que el ahora partido político cometió un error al haber postulado candidato.

"Me pareció un error que ellos se hubiesen presentado con un candidato a la Presidencia en esta ocasión, debieron esperar que las cosas maduraran, a que aprendieran a hacer política y no lanzarse de entrada con candidato presidencial. El hecho de que ahora se retire es comprensible, por la operación de corazón abierto, que es de marca mayor. Me alegra que le haya ido bien ", dijo el presidente durante un Facebook Live con Revista Semana.

Santos además confirmó que es partidario de reanudar los diálogos con el ELN, concretamente el quinto ciclo de negociaciones en Quito, pero que aún no ha tomado tal decisión.

"Esto que hicieron de cese al fuego durante las elecciones es un gesto que yo dije que era positivo. Estoy entonces resolviendo ese dilema en el sentido de tratar de ver si reanudamos esas conversaciones", respondió el presidente.