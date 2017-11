Santos dice que ni la oposición más extrema puede tumbar el acuerdo de paz

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que sería imposible tumbar el acuerdo de paz con las Farc, anticipando que no cree que la oposición "más extrema" logre ese objetivo, con una eventual llegada al poder en 2018.

"Incluso, si la oposición más extrema gana, que espero que no lo haga, no hay forma de deshacer lo que hicimos (...) legalmente tenemos una garantía Constitucional de que esto no se pueda deshacer", expresó el presidente desde Londres.