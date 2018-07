Santos dijo que su oposición “muchas veces” fue “abiertamente mentirosa”

Al sancionar el Estatuto de la Oposición, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que su gobierno brindó suficientes garantías a sus contrarios “a pesar de que la oposición que tuvimos fue despiadada, incisiva y muchas veces abiertamente mentirosa”.

“¿Personalmente de qué no me acusaron? de comunista, de castrochavista, de ser miembro de las Farc, me tenían un alias: Santiago. De haber financiado mi campaña con dineros del narcotráfico. De traidor. De recibir sobornos de Odebrecht. De tramposo. De haber entregado el país a la guerrilla. Ahora están diciendo el mismo cuento con el ELN. De apátrida. De haber comprado el premio Nobel. De haber vendido las fuerzas armadas. De ahuyentar la inversión, hasta me atribuyeron el fenómeno del niño. En fin, de todo lo humano y lo divino, y a pesar de eso, siempre respeté a la oposición, nunca demandé a nadie como me sugirieron muchos de mis abogados”, expresó el presidente.

Agregó el mandatario que de “la controversia salen mejores decisiones” y por ello, dijo, que espera que la oposición del gobierno de Iván Duque vuelva al cauce de la decencia. “Eso es lo que le conviene al país, dejar atrás tanto odio, polarización y sed de venganza”, agregó.

----------------------------

¿Qué contiene el Estatuto de la Oposición?

Los partidos o movimientos que se declaren en oposición tendrán estos derechos: