Santos mantiene viaje a Europa y dice que terrorismo no le cambiará la agenda

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el ataque terrorista perpetrado hoy en un centro comercial de Bogotá, que dejó tres mujeres muertas, entre ellas una de nacionalidad francesa, no le cambiará la agenda y que no suspenderá sus viaje a Portugal y Francia.



"El terrorismo lo que quiere es cambiarle la agenda al país, comenzando por el Presidente. La respuesta a este tipo de ataque es la normalidad", dijo el jefe de Estado en una comparecencia ante periodistas en el Centro Comercial Andino, lugar del atentado.



Santos visitó el centro comercial en compañía del vicepresidente Óscar Naranjo; varios ministros de su despacho, al igual que del jefe de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez.



Al ser preguntado si su viaje a Francia iba a tener alguna modificación, Santos reiteró: "no vamos a cambiar nuestra agenda, ni el Presidente, ni el Gobierno, ni los colombianos por un ataque de esta naturaleza".



El mandatario hará sendas visitas de Estado a Portugal y Francia del 20 al 23 de este mes con una agenda de carácter diplomático, económico y cultural.



Santos comenzará su viaje el 20 de junio en Lisboa, donde será recibido por su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, con quien mantendrá una entrevista privada.



También se reunirá con el primer ministro luso, Antonio Luis Santos da Costa.



De Lisboa, Santos se trasladará el 21 por la tarde a París, donde se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron.



El mandatario también se entrevistará con el primer ministro francés, Édouard Philippe, y con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, entre otros.