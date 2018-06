Santos no objetará la ley de procedimiento de la JEP

Pese a que el presidente Juan Manuel Santos aseguró que son inconstitucionales dos de los artículos propuestos por el Centro Democrático en la Ley de Procedimiento de la JEP, el mismo mandatario aclaró que no presentará objeciones presidenciales al proyecto.

"Así las cosas, Santos no objetará el artículo que restringe la práctica de pruebas en la Jurisdicción Especial para la Paz, en asuntos relacionados con extradiciones, ni tampoco objetará el artículo que permite la comparecencia voluntaria de miembros de la fuerza pública a la JEP.

"Se aprobaron dos artículos muy controvertidos, claramente inconstitucionales. Esta ley, como yo no puedo, el presidente no puede objetar artículos sino que tiene que objetar la ley o no objetarla, yo no la voy objetar (...) pero pasará al control de la Corte Constitucional que sí puede poner artículos específicos bajo su lupa y declararlos inconstitucionales", declaró el presidente.