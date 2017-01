Santos ordena retirar escoltas a personajes públicos que no lo necesitan

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó retirar el servicio de escoltas a personajes de la vida pública que no lo requieran.



Durante la entrega de cámaras de seguridad para la ciudad de Cartagena, en el norte del país, el mandatario le pidió al director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, "hacer un trabajo pormenorizado para quitarle los escoltas a la gente que no necesita y que estos vayan a proteger a la ciudadanía".



"Solamente aquellas personas que realmente estén en riesgo, y ustedes saben cómo medir eso, van a tener esos escoltas", explicó el jefe de Estado.



Para Santos, los policías que actualmente prestan servicio de escoltas se necesitan "ayudando a la seguridad ciudadana, no protegiendo a unas personas que no requieren esa protección".



El sábado el presidente asistió a la entrega de 609 cámaras de seguridad en Cartagena, ciudad que se suma a otras 11 que cuenta ya con cobertura total de este servicio que requirió de una inversión de 21.919 millones de pesos (unos 7,4 millones de dólares).