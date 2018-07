Santos ordenó ascenso honorario para cuatro oficiales de la “Operación Jaque”

En el marco de la conmemoración de los diez años de la 'Operación Jaque', el presidente Juan Manuel Santos ordenó el ascenso honorario de cuatro miembros de la fuerza pública que habían participado de la operación, y no habían sido reconocidos por ese triunfo militar, por razones desconocidas.

"Me quedó un sinsabor que hoy quiero rectificar. Cuatro miembros de ese maravilloso equipo no fueron después ascendidos, no sé por qué motivo. Pero me pareció que no era justo y hoy quiero corregir esa injusticia. Por eso ministro Villegas y señor general Mejía. Por favor esta misma semana, quiero que al coronel Rico lo asciendan a brigadier general honorario. Quiero que al tenientel coronel Solano lo asciendan a. coronel honorario. Que al teniente coronel Halabi lo asciendan a coronel honorario. Y al sargento mayor Garzón lo asciendan a sargento mayor de comando. Así podré en un mes retirarme con la conciencia totalmente tranquila", expresó.

El presidente también calificó como falsas las versiones sobre la injerencia de los Estados Unidos, en esta operación de inteligencia en la que fueron rescatados 15 secuestrados.

"Muchas historias se han inventado de la Operación Jaque. Por ahí anda un documental diciendo que esta operación no fue de inteligencia. Que aquí participaron el FBI y la CIA y que en el fondo lo que hicieron fue comprarse a estos dos jefes de la guerrilla del frente primero. Falso de toda falsedad, no sé cuál es el motivo para tratar de desprestigiar esta operaciòn que es orgullo de nuestro Ejército", expresó el presidente sobre un documental del periodista Gonzalo Guillen.