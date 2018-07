Santos pidió más recursos para la lucha contra el narcotráfico

En el marco de la Cumbre Concordia Américas, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que los Estados Unidos deberían reducir el consumo interno de cocaína y otras sustancias ilícitas, y pidió más respaldo económico para la sustitución de cultivos ilícitos.

"El dinero siempre es muy útil. Es decir, para financiar esos proyectos, pero una de las limitaciones que tenemos en la sustitución voluntaria es que el presupuesto es limitado. No tenemos un presupuesto ilimitado. Podríamos tener un mayor impacto si tuviéramos más recursos", dijo el premio Nobel de paz.

"En el último informe de los Estados Unidos, sus autoridades dijeron que el consumo de cocaína en EEUU había subido en un 81% y ustedes podrían realizar mucho más ahí, reduciendo el consumo, porque si hay demanda va a haber suministro. De pronto no de Colombia, pero sí de otra parte y ustedes saben que ese es un problema que debe ser abordado por la comunidad internacional y no solamente un único país, porque un único país no puede ganar la lucha contra las drogas, que fue declarada hace 45 años por el mundo y que desafortunadamente no se ha ganado", expresó el presidente saliente.

En materia de recursos, el presidente agradeció que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una suma superior a la que había proyectado el gobierno de Donald Trump. También expresó que hay que dar un mayor reconocimiento al proceso de interdicción que realizan ambos países.