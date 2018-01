Santos posesionó a 30 de los 38 magistrados titulares de la JEP

El presidente Juan Manuel Santos posesionó este lunes a 30 de los 38 magistrados titulares de la Jurisdicción Especial para la Paz y al director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Distinto a la presidenta de la nueva jurisdicción, Patricia Linares, que fue posesionada en 2017, los siete magistrados que faltaron se abstuvieron de la posesión, ya sea porque tienen compromisos laborales vigentes, o porque se encuentran esperando un fallo de la Corte Constitucional sobre la inhabilidad que reglamentó el Congreso para quienes fueron defensores de derechos humanos cinco años antes de la posesión.

Entre los que no se posesionaron se encuentran Eduardo Cifuentes, exmagistrado de la Corte Constitucional; el consejero de Estado, Danilo Rojas; el exministro de Justicia, Yesid Reyes; el penalista Iván González; el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio García; Zoraida Chalela Romano, magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla; y Jesús Ángel Bobadilla, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.



"La piedra angular del acuerdo que se logró en el tema de justicia es el pacto de que no hay amnistía para los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el genocidio y –en general– las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Todos estos delitos serán juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción.Habrá sanciones, como la restricción efectiva de la libertad para quienes ofrezcan verdad y reparación a las víctimas, e incluso penas de prisión de hasta 20 años para quienes no digan la verdad. ¡Eso es todo lo contrario a impunidad!", expresó el presidente Juan Manuel Santos durante la posesión.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que quienes no se posesionaron este lunes, podrán hacerlo posteriormente. "Ellos adujeron razón de tipo profesional. Fundamentalmente culminar con algunos compromisos laborales que tienen actualmente. Compromisos académicos, con la rama judicial. Una vez terminen con sus compromisos tomarán posesión de sus cargos", dijo Rivera.