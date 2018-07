Santos propone asiento permanente de los empresarios en la Alianza del Pacífico

Desde la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, México, el presidente Juan Manuel Santos propuso que el sector privado, es decir los empresarios, tengan un asiento permanente en este mecanismo de cooperación.

"Hay una sugerencia y es por qué no le entregamos esa gobernanza al sector privado. Todos nosotros somos pasajeros y el sector privado se queda (...) El sector privado busca certidumbre, reglas claras de juego, es mucho más importante para la alianza del pacifico que uno de los objetivos fundamentales sea traer inversión", expresó Santos.

El presidente saliente también advirtió que debe fortalecerse la participación de los 55 países observadores de la Alianza del Pacífico.

"Y tenemos que definir mucho mejor qué hacer con los 55 países observadores, todos interesadísimos en qué es lo que vamos a hacer. Hacia dónde vamos. Creo que hay que darles una respuesta mucho más concreta. Lo que estamos haciendo con estos cuatro países (Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda) es un primer paso, pero ahí tenemos que ser más creativos e innovadores, para que los países que vienen a estas cumbres no vengan simplemente a sentarse y a escuchar, bueno y esto qué me va a representar?", dijo el presidente.

Finalmente, Santos advirtió que Colombia quiere hacer parte del TPP o Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

"No hay ningún problema, hace rato estamos en ese proceso. Queremos estar en el TPP y no hay ninguna razón por la cual Colombia no deba estar en el TPP", agregó.