Santos rechazó disturbios generados por controles a la minería ilegal en el sur de Bolívar

Desde San Juan Nepomuceno, centro del departamento de Bolívar, el presidente Juan Manuel Santos rechazó los disturbios que se presentaron durante la tarde y noche del viernes en el municipio de San Martin de Loba, donde mineros arremetieron contra la policia, luego que uniformados adelantarnos operativos en contra de la minería ilegal.



Durante los disturbios, una turba se enfrentó a la policia, quemando dos perritas de la policia, la estación de la institución en el municipio. Esta situación dejó un civil muerto y seis heridos.



El presidente Santos ordenó mano dura contra la delincuencia y quienes intente impedir los controles.



"Que quede claro, yo di la orden a la Policía y al Ejército para que llegara a esa zona y destruyera la maquinaria. No podemos permitir que la minería ilegal destruya nuestros campos y nuestros ríos con su veneno, rechazo lo que pasó en San Martín, en donde civiles animados por bandas criminales la emprendieron contra la Policía", manifestó el presiente Santos.



Agregó, "no vamos a permitir que sigan contaminando y envenenando los ríos de Colombia, el ejercito y la policia van a continuar con su tarea, porque así lo he ordenado".



Además solicitó a las autoridades municipales y departamental intensificar los operativos y castigar a quienes pretendan alterar el orden público, como rechazo q los controles de las fuerzas militares y policía.