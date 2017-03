Santos reitera la necesidad de depurar el Sisbén de 'colados'

El presidente Juan Manuel Santos reiteró la necesidad de depurar de 'colados' las bases de datos del Sisbén, tal y como lo anunció el pasado diciembre el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, a través de tres estrategias como el cruce de bases de datos

“En la medida en que el Sisben sea más exacto en su medición vamos a ser más efectivos. Si el Sisben está lleno de colados, de gente que realmente no lo necesita, no solamente estamos gastando recursos en donde no los deberíamos estar gastando, si no que estamos quitando recursos aquellos que realmente sí lo necesitan. Muy importante que se pueda reiterar”, expresó el presidente.



Según Gaviria, ya han sacado a más de 362.000 colados identificados.