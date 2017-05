A su llegada a la posesión del presidente de Ecuador Lenin Moreno, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, reiteró que en su gobierno se restablecieron las relaciones con Ecuador, resaltó que han sido las "mejores de la historia" y recordó que el anterior gobierno no tenía embajada en el país vecino.

"Hace casi 7 años cuando asumí la presidencia de Colombia, con Ecuador teníamos un problema muy grave. No teníamos relaciones diplomáticas, no había embajador. Durante todo este tiempo, casi 7 años, hemos venido restableciendo unas relaciones que son muy importantes para Colombia y para el Ecuador, tenemos una frontera de casi 600 kilómetros y una cultura e historia que nos une como hermanos. Y me complace muchísimo repetir lo que hemos venido diciendo. Tenemos las mejores relaciones de nuestra historia y un gabinete binacional", dijo el presidente.

Santos también destacó sobre el nuevo presidente, Lenin Moren, que "Colombia fue el primer país que visitó como presidente electo. Tuvimos la oportunidad de volver a ratificar esa visión común que tenemos y por eso me complace tanto estar hoy aquí en la posesión del nuevo presidente Lenin Moreno. Si a él le va bien, al Ecuador también, y por ende a Colombia".