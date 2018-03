Santos reiteró su deseo de ser profesor después de dejar la Presidencia

Faltando cinco meses para que termine su periodo en Casa de Nariño, en la Presidencia que ha ocupado durante los últimos ocho años, Juan Manuel Santos reiteró su deseo de dedicarse a la docencia en un colegio o en una universidad después del siete de agosto que es cuando le pasa el mando oficialmente a quien será su sucesor.

En la ciudad de Medellín, durante la instalación de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes), el mandatario improvisó un discurso de 28 minutos ante un auditorio de casi mil personas. Esto, dijo él, para que los rectores “le den empleo más fácilmente”.

“Yo en cinco meses estaré, después de ocho años, desempleado. He pensado qué hacer y toda la vida he querido ser profesor. Por eso, no voy a dar un discurso leído sino que daré una charla, a ver si algún rector me contrata dentro de cinco meses”, expresó el mandatario.

Juan Manuel Santos es economista y administrador de empresas de profesión. Así, una vez más, el también Premio Nobel de Paz ha expresado su anhelado de dedicarse a la docencia. Cabe recordar que hace cuatro años fue profesor por un día en Cartagena. Esa vez, enseñó matemáticas a niños de quinto de primaria como parte de su programa “Colombia, la más educada de Latinoamérica en 2025”.