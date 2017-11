Santos se pronuncia sobre vinculación al escándalo Papeles del Paraíso

El presidente Juan Manuel Santos aparece como director de dos sociedades 'offshore' en Barbados, considerado un paraíso fiscal en el Caribe, entre 1998 y 2001, reveló este domingo la investigación denominada "Paradise Papers", realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Santos figura desde 1998 como director de la compañía de seguros Global Tuition & Education Insurance Corp, y como director en el año 2000 en Nova Holding Company. Ambas firmas aparecen entre las accionistas de Global Education Colombia, fundada por el exministro Gabriel Lujan.

A través de un comunicado, el presidente afirma que fue miembro de la junta de Global por poco tiempo, cargo al que, dice, declinó en el año 2000 antes de asumir como ministro de Hacienda. Dice el presidente que nunca invirtió en dicha empresa ni fue accionista.

De acuerdo a la investigación divulgada en varios medios, Santos es uno de los 127 líderes mundiales relacionados con este escándalo.

Este es el comunicado de prensa de la Presidencia de la República:

Frente a las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, sobre lo que han denominado los “Paradise Papers”, la Presidencia de la República se permite informar que:

Hace dos semanas el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, respondió a las preguntas enviadas sobre este tema por el diario El Espectador, miembro del consorcio de medios que adelantó la investigación, y la periodista Pilar Cuartas Rodríguez, de la plataforma informativa Connectas.

A continuación el texto de sus respuestas del Presidente:

"Fui invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos.

Los temas de educación siempre han sido de gran interés para mí. Fui muchos años miembro del consejo directivo de la Universidad de la Andes y fundador del colegio Los Nogales. Por ese motivo me invitaron a ser parte de la junta de Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta cuando asumí como Ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios.

Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía.

En dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby, Luis Guinot.

Mi relación terminó como miembro de Junta antes de asumir como Ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna pues no se contemplaba para los miembros de junta, razón por la cual no hubo tampoco lugar a declarar.

Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos.

No he tenido he tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo.

Como quedó descrito arriba, mi relación con Global terminó en el año 2000.

Revisando los archivos de prensa de la Presidencia de la República, que son de acceso público, encontramos el registro de un encuentro que sostuve con una delegación de 40 empresarios españoles en Cartagena en la que también participó el ministro de Industria, Economía y Turismo de España, José Manuel Soria. La reunión en la que explicamos las ventajas de invertir en Colombia a líderes de las más importantes empresas españolas como Telefónica, Repsol, Grupo Prisa, Banco Santander, Corte Inglés, Gas Natural entre otros, se llevó a cabo en Cartagena el 19 de septiembre del 2015 y en la lista de asistentes también está el señor Juan Carlos Ureta. Nunca lo había visto antes y nunca lo he visto después.

Eso es todo".

Cabe recordar que el presidente Santos es el primer Jefe de Estado colombiano en hacer pública su declaración de renta, la cual todos los ciudadanos pueden consultar en la página web de la Presidencia de la República.