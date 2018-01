Santos sugiere a Trump que evite usar Twitter para asuntos de política exterior

En entrevista con CNN, el presidente Juan Manuel Santos dijo que le sugiere al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que evite administrar los asuntos de su política exterior a través de la red social Twitter.

"No estoy en ninguna posición para darle consejos a Trump. Lo que yo no haría es administrar mis relaciones exteriores a través de Twitter. Porque en Twitter solo puedes expresar emociones. No puedes argumentar. No puedes exponer tus razones de manera lógica", dijo el presidente.