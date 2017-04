Santos tilda de “cínica e ignorante” declaración del senador Cabrales sobre Farc y Mocoa

(Le puede interesar: [Audio] Senador Cabrales culpa a las Farc de la tragedia en Mocoa)



Durante el evento de la firma de los decretos para la creación de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, el presidente Santos tildó de “cínica y absurda” la declaración del senador del Centro Democrático, Daniel Cabrales, que atribuyó a las Farc la responsabilidad sobre la tragedia en Mocoa.



“Esta definición cobra aún más validez en esta época de posverdades y hechos alternativos en que se llega a absurdos tales como atribuir un desastre natural, una tragedia inmensa como la avalancha de Mocoa, a uno de los actores del conflicto. ¡Hasta dónde pueden llegar el cinismo o la ignorancia!”, expresó el presidente confirmando que van 293 muertos en Mocoa.

Santos también les envió un mensaje a líderes que, según él, están asustados por la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a propósito de la petición del expresidente Álvaro Uribe Vélez pidiendo tumbar la JEP.

“Yo sé que eso no les gusta a ciertos sectores que pretenden que el proceso se limite tan solo al desarme de las Farc, precisamente porque no quieren reconocer responsabilidad. También se han opuesto rabiosamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque le tienen miedo a la verdad. Ahora bien: no se trata de desatar una cacería de brujas o una cascada de señalamientos indiscriminados”, agregó.

Durante el evento, el público asistente le reclamó y abucheó al Gobierno porque solo les dieron vocería a seis víctimas, ninguna de ellas de agentes del estado. “Las víctimas de crímenes del Estado queremos ser escuchadas”, dijo el público.

En el evento estuvieron presentes como víctimas:

Lisinia Collazos, gobernadora indígena víctima de paramilitares (Cauca)

Teresita Gaviria, directora de Madres de la Candelaria (Medellín)

Odorico Guerra, coordinador Mesa Nacional de Víctimas (Magdalena)

Ariel Vaquero, víctima de las Farc

Yolanda Perea, víctima de violencia sexual (Chocó)

Yolanda Pinto de Gaviria, viuda del exgobernador Guillermo Gaviria, secuestrado por las Farc (Antioquia)