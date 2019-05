Santrich critica en carta cuestionamientos de "Timochenko" a Iván Márquez

"Flaco favor le hace a la unidad del partido y a la conquista de los objetivos revolucionarios estigmatizar a quienes desde una posición crítica y autocrítica, con desconfianza y por salvaguarda de sus propias vidas, hoy actúan desde la distancia", dijo "Santrich" en la misiva escrita desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá en donde está detenido.



"Santrich" señaló en la carta, fechada el 24 de mayo, que se han dado incumplimientos tras la firma de la paz con el Gobierno colombiano en 2016, de los cuales él mismo advirtió.



Sin embargo, sostuvo que sigue "firme" en la defensa de sus ideales y que su compromiso es "ir hasta las últimas consecuencias".



Lo cierto, comentó, "es que los errores se pueden corregir a partir de su reconocimiento autocrítico, sea para avanzar en un sentido u otro, pero en todo caso, para avanzar".



El pasado 22 de mayo "Timochenko" se distanció de Márquez, número dos de las Farc, quien un día antes envió una carta a los exguerrilleros en la que reiteró que "fue un grave error haber entregado las armas".



"No podemos echar a perder lo ganado hasta hoy, por compleja que pueda ser la tarea que nos resta", manifestó Londoño en esa oportunidad.



El 19 de abril de 2018 Márquez informó que se trasladaba "temporalmente" a una zona rural del sur de Colombia para ponerse al frente de la reintegración de los excombatientes.



A pesar de ello, Márquez abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en el departamento de Caquetá (sur), uno de los lugares en el que permanecen algunos de los exinsurgentes luego de entregar las armas.



Desde hace nueve meses se desconoce su paradero y solo se ha sabido de él a través de cartas en las que ha expresado su descontento con el proceso de reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros y defendido en varias ocasiones la inocencia de Santrich, quien fue capturado el 9 de abril de 2018.



A "Santrich", la justicia de Estados Unidos lo pidió en extradición bajo la acusación de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.



En esa operación también fueron capturados Marlon Marín, sobrino de Márquez; Armando Gómez, alias "El Doctor", y Fabio Simón Younes Arboleda.



El 17 de mayo "Santrich" fue liberado de la cárcel La Picota, de Bogotá, en cumplimiento de una orden librada por la Justicia Especial para la Paz (JEP), pero recapturado segundos después de salir.



La Fiscalía alegó ese día tener "nuevas evidencias" que justificaban la recaptura.



A través de su cuenta en Twitter, Márquez afirmó ayer que la paz en Colombia "está estancada. No marcha porque fue traicionada por el Estado".



Del mismo modo denunció que "luego de la firma del acuerdo de paz han sido asesinados en Colombia 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las Farc".



También, pidió "respaldar" la petición planteada en la línea editorial del diario estadounidense The New York Times de "reclamarle a la Casa Blanca la suspensión de todo apoyo a quienes están socavando el proceso de paz de Colombia".



"La paz de Colombia sí se está desintegrando, como sugiere el editorial del New York Times, por el persistente saboteo del presidente Iván Duque y sus aliados al progreso del acuerdo de paz", aseveró Márquez.



El pasado 18 de mayo el diario estadounidense publicó un artículo en el que denunció que el Ejército ordenó recientemente a sus soldados duplicar el número de criminales y rebeldes muertos.



La publicación asegura que este año surgió un "patrón" de asesinatos sospechosos y encubrimientos, abriendo la puerta a "aliarse" con grupos criminales para obtener información que permita mejorar los resultados del Ejército contra grupos armados ilegales.



Posteriormente, en su editorial del 24 de mayo, el NYT indicó que Duque ha "saboteado los avances pacíficos" y que "hasta 3.000 militantes (de las FARC) han reanudado los combates".