Se acaba la luna de miel entre el Gobierno y Cambio Radical

En diálogo con La W, el director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez aseguró que su partido "no puede seguir siendo notario" de los proyectos presentados por el Gobierno Nacional.

"Con esta decisión de la Corte no seguiremos siendo convidados de piedra, no seguiremos firmando cheques en blanco", señaló el ex superintendente, quien también adelantó que su partido manifestará por escrito su posición sobre cada uno de los temas de la agenda de paz.

Vélez criticó que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no haya tenido en cuenta las observaciones de Cambio Radical frente a la Reforma Política y adelantó que su partido no apoyará este proyecto en Senado y Cámara de Representantes.

"Lo que le queremos decir al ministro Cristo es que es muy molesto que todo sea imposición y no se tenga en cuenta a los senadores y representantes", precisó el Director del partido de Germán Vargas Lleras.