Se anuncia concierto de Foo Fighters en Colombia

Foo Fighters estará en Colombia. Se presentarán este primero de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, en Bogotá.

Los FOO FIGHTERS han reafirmado repetidamente su estatus como la última gran banda estadounidense de estadio/arena de rock durante casi 25 años. Sus shows en vivo son legendarios maratones de rock n roll que normalmente superan la marca de tres horas, y continúan elevando millones de voces al unísono con los irresistibles coros de "Everlong", "Monkey Wrench", "My Hero", "Learn To Fly", "All My Life", "Times Like These", "Best of

You", "The Pretender", "Walk", "Rope", "These Days" y más canciones de su catálogo de nueve álbumes que se han vendido por miles de millones en el mundo entero. El álbum más reciente de la banda, "Concrete and Gold", se lanzó en el otoño de 2016, y al instante agregó dos éxitos más al desfile de favoritos de la multitud, "Run" y "The Sky is a Neighborhood". "Concrete and Gold" debutó en el # 1 del mundo, incluyendo el segundo # 1 en los EE.UU. (El primero fue "Wasting Light" en 2011).

Los FOO FIGHTERS son Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee.

La presentación programada para el 01 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campin también incluirá a los invitados especiales Weezer, una banda estadounidense de rock alternativo formada en Los Ángeles en 1992. Ambos han viajado y compartido el escenario durante años.

Weezer actualmente está formado por Rivers Cuomo (vocalista principal y guitarra principal), Brian Bell (guitarra rítmica, teclados y coros), Scott Shriner (bajo eléctrico y coros) y Patrick Wilson (batería y coros). Tienen diez álbumes de estudio, seis EPs y un DVD. Hasta la fecha, han vendido más de nueve millones de discos en todo el mundo.

Tenacious D es un dúo estadounidense de rock y comedia, formado en Los Ángeles, California, en 1994. Fue fundado por los actores Jack Black y Kyle Gass, que formaban parte de la compañía de teatro The Actors 'Gang en ese momento.

Tenacious D ha aparecido en numerosos videos musicales de otras bandas, incluyendo "Learn to Fly" de Foo Fighters, "Push" de Dio, y "Photograph" de Weezer. Black ha aparecido solo en muchos videos musicales, incluido un cameo junto a Dave Grohl en el video musical de la canción de Eagles of Death Metal "I Want You So Hard (Boy's Bad News)", junto a Grohl nuevamente en el video musical de "Low" de FOO FIGHTERS, un cameo en el video musical de la canción "Sexx Laws" de Beck, y el video de "Humility" de Gorillaz.

Ingresa a www.tenaciousd.com para mayor información.

La última vez que la banda estuvo en la capital prometieron su regreso y ahora OCESA Colombia se complace en anunciar que el sueño se hará realidad el próximo 01 de octubre del presente año.

¡No te pierdas la oportunidad de presenciar una de las bandas más poderosas de nuestro tiempo!

Las entradas estarán disponibles en una venta anticipada exclusiva para clientes de los Bancos Aval desde el 27 de marzo a las 10am hasta el 29 de marzo a las 10pm, la venta general será a partir del 30 de marzo a las 10:00 am a través de www.eticket.co (solo tarjetas de crédito) y en el centro de atención de llamadas de Eticket (+ 57-1-794 -09-00), y en las tiendas Jumbo (Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali).

Precios y aforos

LOCALIDAD AFORO PRECIO BOLETA CARGO POR SERVICIO + IVA PRECIO TOTAL ACOMODACIÓN Cancha Especial 11,600 $460,000 $66,000 $ 526,000 De pie, admisión general Occidental Baja 5,267 $360,000 $51,500 $ 411,500 Silletería numerada Oriental Baja 7,164 $360,000 $51,500 $ 411,500 Silletería numerada Cancha Preferencial 7,000 $195,000 $28,000 $ 223,000 De pie, admisión general Oriental Alta 2,245 $250,000 $36,000 $ 286,000 Silletería numerada Occidental Alta 1,679 $250,000 $36,000 $ 286,000 Silletería numerada Norte Alta 5,877 $190,000 $27,500 $ 217,500 Silletería numerada Norte Baja 2,873 $110,000 $16,000 $ 126,000 Silletería numerada





*Esta es una imagen de referencia de ubicación. No es una imagen a escala

