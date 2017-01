Se cierra la puerta a que responsables de delitos atroces sean funcionarios públicos

El coordinador ponente del proyecto de acto legislativo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, Hernán Penagos, indicó que en la ponencia que fue radicada hoy en el Congreso de la República se prohíbe expresamente a los responsables de delitos atroces ser funcionarios o empleados públicos.



"En el capítulo de participación política se señala que los miembros de la guerrilla o agentes del Estado pueden ser empleados o servidores públicos; en la ponencia precisamos que esto no aplica para responsables de delitos de lesa humanidad", señaló Penagos.



Esta disposición no impide que los guerrilleros responsables de delitos no amnistiables puedan aspirar a cargos de elección popular.