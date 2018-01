Se conoce prueba de vida de monja colombiana secuestrada por Yihadistas

En un emotivo video y luego de casi un año de libertad, la madre Cecilia Narváez, religiosa colombiana y oriunda de pasto y quien fue raptada en África, envió un saludo al papa Francisco, a sus superiores y a su familia, en concreto les pide que oren para que sea liberada:

“Le envió un saludo muy especial al papa porque me enteré que después de su visita a Chile y a América del Sur lanzó sus bendiciones. Y le pido por favor que me ayude para recuperar mi libertad. Gracias, papa. A mi madre general le mando un saludo, también le pido a ella que se pronuncie y me ayude a recuperar mi libertad; a mi familia en Colombia, a mi mamá, Rosa, a Carlos, a Carmen y a todos que hagan todo lo posible para que recupere mi libertad”.