¿Se debe aplazar la discusión del reglamento de la JEP? Responden los congresistas

En diálogo con La W, el presidente del Senado, Efraín Cepeda le hizo un llamado a la corporación para que tramite el proyecto de reglamento interno de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y advirtió que la dilación de esa iniciativa está obstaculizando otros importantes proyectos.

“Hay proyectos que están en riesgo, porque hay congresistas que consideran que no se puede tramitar nada hasta que se evacúe el proyecto, por el mensaje de urgencia. Por ejemplo, se pone en riesgo la conciliación del proyecto que fija las reglas de elección del contralor”, señaló.

El senador uribista José Obdulio Gaviria advirtió que el trámite de este proyecto estaría viciado porque reglamenta una ley estatutaria, sin que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre su exequibilidad.

El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, resaltó la urgencia de aprobar esta iniciativa y advirtió que las dilaciones se deben “a las nuevas mayorías duquistas, que eran santistas”.

Germán Varón, del partido Cambio Radical, advirtió que, a pesar de la posición de algunos miembros de su bancada, apoyará el trámite de este proyecto.

El senador de La U, Roy Barreras se sumó a las muestras de apoyo al Congreso y advirtió que “no es cierto que el proyecto no se pueda tramitar porque la Corte no se haya pronunciado”.