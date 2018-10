Se enreda la discusión de la Reforma Política en el Congreso

Aunque había acuerdos de los partidos sobre temas esenciales como la necesidad de acabar con el voto preferente, la Comisión Primera de Senado no votó el articulado de la reforma política presentada por el Gobierno.

El ponente de la iniciativa, Roy Barreras aseguró que algunos congresistas que presentaron proposiciones al proyecto lo hicieron con ánimo dilatorio.

"Hoy llegaron 62 proposiciones nuevas que obligarían a horas, días y semanas de discusión. Si esas proposiciones se presentaron para obstaculizar el trámite de la reforma, el país debe saberlo", señaló el congresista.

El senador Armando Benedetti señaló al Gobierno de no liderar la discusión del proyecto. "No he visto ni al Gobierno ni a su bancada liderando esta discusión", señaló.

Rodrigo Lara aseguró que no se puede "pupitrear" un proyecto que no haga cambios profundos en el plano político y electoral, que incluya modificaciones a la figura del CNE.