Se prorrogará por seis meses más el 'fast track': Mininterior

Al término de una reunión con las Farc, el gobierno anunció que prorrogarán por seis meses más el procedimiento del 'fast track' y el presidente Juan Manuel Santos le expresó a los delegados de la guerrilla Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino, que el gobierno está comprometido en hacer cumplir los acuerdos de la Habana.

«Les dije a los señores de las Farc que el gobierno va a cumplir los acuerdos, es un compromiso, palabra empeñada, no solamente del presidente de la República. Del Estado y el pueblo colombiano. Tenemos que trabajar todos, Farc, Gobierno, Congreso, Cortes, todos, para que esos puntos acordados se cumplan», expresó Santos.

El nuevo ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que el presidente Santos le dijo a las Farc que pese al fallo de la Corte Constitucional sobre el fast track, las mayorías en el Congreso respaldan la implementación del acuerdo.

«El reto más grande es continuar con la implementación normativa del acuerdo de paz, nuestra tarea es liderar la agenda legislativa de la implementación del acuerdo. Vamos mañana a enviarle una nota al gobierno indicando la necesidad de prorrogar por otros seis meses el procedimiento especial legislativo», dijo Rivera.

Por su parte, el ministro del Interior saliente, Juan Fernando Cristo, afirmó que seguirá acompañando al gobierno, ya no como funcionario público, pero sí como delegado de la Comisión de Verificación e Impulso al Acuerdo Final -CSIVI-.

Cristo además expresó que renunció porque se vencía el término de las inhabilidades políticas. «Quiero participar en la construcción de una coalición amplia, que permita defender lo que se ha alcanzado en materia de paz y fin del conflicto en Colombia, salir a la calle libre de las ataduras obvias que tiene el cargo de ministro. Si se va a hacer política es mejor hacerla por fuera y no por dentro del Gobierno», dijo Cristo.

«Yo no me postulo a ninguna candidatura, a ninguna campaña, simplemente no me inhabilito. Voy a defender ideas, plantear una coalición ciudadana, más allá de las fronteras partidistas, que defienda el fin del conflicto en Colombia», agregó Cristo.