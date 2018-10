Secretario de Planeación de Bogotá responde las inquietudes sobre el proyecto Proscenio

En entrevista con La W Radio, el secretario de Planeación de Bogotá respondió a algunos de los cuestionamientos y preguntas que se han planteado respecto al proyecto urbanistico Proscenio, programado para construirse en inmediaciones de la calle 85 entre carreras 11 y 15.

Proscenio es una proyecto que incluye la construcción de un centro cultural así como una torre de 30 pisos, dos edificios de 20 niveles y un centro comercial, una gran apuesta que ha despertado reacciones encontradas al interior de los habitantes y transeuntes de un sector de vocación mixta donde confluye lo comercial y lo residencial.

Entre los principales cuestionamientos al distrito por la forma como ha actuado frente al desarrollo del proyecto está el tema de la movilidad, asunto que despierta interés en tanto, previo a la construcción, ya presenta algunos problemas, sobre todo en las llamadas horas pico.

Ante los señalamientos que sugieren favorecimiento por parte del distrito a los inversores, Andrés Ortiz, secretario de Planeación de la ciudad, respondió que los estudios correspondientes al tráfico en la zona, el impacto del proyecto sobre la movilidad y los planes de mitigación, ya fueron adelantados por la secretaría de Movilidad, identificando los nodos críticos.

Ante los cuestionamientos hechos por Juan Pablo Calvás, miembro de la mesa de La W, sobre no haberle dado reelevancia al cruce de la calle 86 con carrera 11 dentro del estudio, el funcionario refutó los señalamientos, afirmando que si se tuvo en cuenta, no obstante el estudio entregó resultados que indican que el cruce en mención no reviste importancia para ser incluido dentro de los planes de mitigación a desarrollar.

"El estudio de movilidad ya fue aprobado en un 100%", señala, a la vez que aclara que que el proyecto proscenio fue aprobado casi una atrás, y que lo que actualmente se estudia es una modificación que ha sido propuesta.

Otro de los aspectos criticados al proyecto Proscenio, es la presencia de un funcionario llamado Camilo Cardona, quien actualmente trabaja como subsecretario jurídico, y quien para muchos debería haberse declarado impedido frente al proyecto en tanto, en el pasado, trabajó con la firma de abogados que asesora a la constructora Amarilo, uno de los inversores en el proyecto.

Sobre eso, Ortiz afirma que el impedimento no aplicaría en ese caso, y calificó el señalamiento como un "intento de meter misterio", explícando que quien se ocupa del caso del proyecto en mencionada subsecretaría, es un funcionario diferente a Cardona, mencionando que incluso el funcionario se encuentra de vacaciones, y que no ha conocido ni intervenido en el caso en referencia.

A su vez, y ante ser interpelado sobre el porqué del caracter urgente que tiene el proceso de expropiación por vía administrativa que se adelanta en el sector para adquirir los predios requeridos para el proyecto, pese a ser un asunto de caracter privado, el secretario afirma que la medida tendría espacio en el caso en tanto "la ley 388 claramente define que la renovación urbana es motivo de utilidad pública", sin diferencia si es de caracter público, privada o mixta.

Sobre el alcance del proyecto, el funcionario afirma que la modificación que está en estudio podría resultar más beneficiosa en la medida en que prevé, al igual que en el proyecto original, el mismo número de torres a construir, más sin embargo estas se construirian en un espacio más reducido, generando a su vez 11.667 metros cuadrados de espacio público.