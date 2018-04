Secretario Ejecutivo desmiente declaraciones de la presidenta de la JEP

Tras la declaración de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en donde denunció interceptaciones por parte del secretario ejecutivo de la JEP, Nestor Raúl Correa, emitió un comunicado de prensa en donde negó cualquier tipo de intervención y aseguró: "Si no saben cómo accedí a ellos, ¿cómo pueden asegurar que los obtuve ilegalmente? Yo sí estoy en condiciones de afirmar que no utilicé ningún medio ilegal para acceder a una información que llegó a mis manos

•Denuncias sobre la JEP ya están en poder del Congreso

También sobre la afirmación de que en enero del presente año le expresó a la presidenta que "si no asumíamos los diseños que tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos", Correa explicó que no es cierto, y no puede serlo porque para enero del 2018 ya estaban aceptados por el Ministerio de Hacienda, con participación de Patricia Linares y Danilo Rojas, el número de cargos y la remuneración de la Secretaría Ejecutiva.

Finalmente, "ante la afirmación que desde enero la Presidenta conocía unos correos presuntamente obtenidos de manera ilegal y con la supuesta intención de divulgarlos a los medios si no se atendían mis absurdas pretensiones , la pregunta que surge es ¿por qué no lo puso en conocimiento de las autoridades y apenas lo menciona ahora, casi cuatro meses después?"

