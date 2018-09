Secretario general de la OEA, Luis Almagro, no descarta intervención militar en Venezuela

Desde el puente Internacional Simón Bolívar que comunica a la ciudad de Cúcuta con el estado Táchira, se dieron varios anuncios en relación a la crisis migratoria que viven los departamentos fronterizos.



El Secretario General de le OEA, Luis Almagro, aseguró que lo visto es lo que régimen no puede ocultar y no descartó una intervención militar en Venezuela "en cuanto a una intervención militar para derrocar al Régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción (...) porque definitivamente el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de los derechos humanos, el sufrimiento de la gente, el éxodo inducido que está impulsando hace que; las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debemos descartar ninguna acción".





Además se señaló la urgencia de crear un fondo humanitario y trabajar en la captación de recursos para atender las necesidades del éxodo de venezolanos.



"La OEA está dispuesta a trabajar en la captación de recursos conforme a los mecanismos que existen, la creación de un fondo internacional como ha impulsado Colombia, definitivamente parecería ser el mecanismo donde volcar esos recursos, también aquellos recursos que entren directamente a la Organización de Estados Americanos buscaríamos la coordinación con Colombia y demás países de la región", señaló el Secretario General de la OEA

En medio de la vista a la zona de frontera un venezolano rompió en llanto e imploró de rodillas al Secretario para que abogue por la libertad de Venezuela.