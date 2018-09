Seguiré luchando hasta que la dictadura venezolana caiga: secretario general de la OEA

Luis Almagro, secretario general de la OEA, expuso que cuando visitó la zona fronteriza de Colombia, fue testigo de "la grave crisis humanitaria y migratoria que sufre Venezuela, dos fenómenos que son causa de la miseria y la grave represión inducida por la dictadura venezolana".

Almagro añadió que todos los países de la región son conscientes de este desastre, “la omisión, el ocultamiento de la verdad y la negación, son actitudes criminales de la peor bajeza en términos políticos y sociales".

Ante el gobierno venezolano, el secretario general de la OEA aseguró que "este régimen es tan inmoral que rechaza la ayuda con la que se puede salvar a su pueblo del sufrimiento. Aceptar sus negativas de no recibir ayuda humanitaria no es cumplir el derecho internacional, es violarlo".

En cuanto a las declaraciones que insinuaban las intenciones bélicas de la OEA, Almagro aclaró estas interpretaciones no son ciertas, "nuestro mensaje no es de violencia, pretendemos detener las agresiones y la represión".

Por último, el secretario general afirmó que "aunque la dictadura de Venezuela y sus cómplices querrían que me fuera y callara, yo me quedo, seguiré luchando hasta que caiga el régimen”.

Discurso de Luis Almagro, secretario general de la OEA (Español)

Discurso de Luis Almagro, secretario general de la OEA (Inglés)

Here is my message about visiting Colombia-Venezuela Border Zone pic.twitter.com/vlKTjD7ZYv