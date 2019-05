Según el alto consejero para el Posconflicto sí se está cumpliendo con el acuerdo de paz

El alto consejero se pronunció luego de las declaraciones del diario estadounidense The New York Times, quien denunció que el Gobierno de Colombia no está cumpliendo con algunos de los puntos del acuerdo de paz que se firmó con las Farc.

Archila aseguró que para nadie es un secreto, que el Gobierno se ha opuesto a algunos puntos, como los relacionados con el uso de menores para acciones delictivas, además las violaciones por parte de los ex combatientes, sin embargo y a pesar de esta diferencia, el Gobierno siempre ha brindado el apoyo que requiere el acuerdo firmado en 2016.

El consejero además resaltó que el presidente de los colombianos, Iván Duque ha sido repetitivo en señalar que se le debe prestar toda la atención que merece el acuerdo de paz, además de brindarle la protección que requieren los excombatientes que se acogieron al proceso.

Archila lamentó el homicidio que lideró un miembro de las Fuerzas Militares colombianas en contra del ex combatiente de las Farc, Dimar Torres, y señaló que desde el primer momento que el Gobierno conoció el hecho, empezó a trabajar para capturar al responsable.

