Según el ELN, firma del cese el fuego bilateral queda en manos de Duque

A pocas horas de que culmine el sexto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN en La Habana, el jefe de la delegación de paz de la guerrilla, Pablo Beltrán, afirmó que el acuerdo de cese el fuego bilateral está avanzado pero que se firmaría en el próximo gobierno.

Según Beltrán, ya hay estudios de acuerdo y se ha avanzado en un 80 %, pero aclara que "el gobierno saliente deja trazos gruesos, y la implementación y la firma del nuevo cese bilateral se hará con el gobierno entrante".

Sobre el acuerdo avanzado, explica que será un cese bilateral y temporal "pero no será el del fin de la negociación porque estamos en el punto uno y son seis". Agregó que las discusiones se han centrado en que "en el cese al fuego anterior algunos protocolos no quedaron precisos y eso inutilizó el mecanismo de verificación y la ONU quedó pintada en la pared. Eso llevó a que nos retiráramos del mecanismo verificador porque lo que nosotros pedíamos que se verificase los militares colombianos no lo aceptaban".

Además, dijo que el ELN demostró en el cese anterior que puede dejar de secuestrar y que así lo hará en un nuevo cese el fuego, pero que esto "trae un desmejoramiento del ELN. Ya la comunidad internacional que acompaña esta mesa ha manifestado su voluntad de hacer un mantenimiento financiero del ELN durante el cese".

Respecto al futuro de las negociaciones, afirmó que ha recibido mensajes del gobierno entrante de Iván Duque expresando disposición a continuar los diálogos pero de otra manera. "Hemos contestado que esperamos tener un contacto, que nombre delegados y examinemos un séptimo ciclo. En el receso seguiremos en Cuba. De los primeros contactos que tengamos podremos decir qué ruta tendrán las conversaciones".