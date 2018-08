“Según él, no pagamos casas de apoyos, no pagamos votos”: Aida Merlano

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra los 7 políticos del Atlántico vinculados a la organización dedicada a la compra de votos en ese departamento, la Fiscalía presento pruebas como videos e imágenes dónde aparece Aida Merlano en las instalaciones de la llamada “Casa Blanca”, dando instrucciones a quienes pertenecían a su comando político para logar la meta de ser elegida como senadora de la república.

“Veamos el siguiente video dónde la misma Aida Merlano así lo reconoce, por si alguien todavía tiene duda. Ya Aida Merlano la hemos visto en los videos con los coordinadores, que nos pueden decir, no, esa es Aida Merlano sola, nosotros no. Ya los vimos en las distintas instrucciones en otros escenarios, acá directamente lo dice a viva voz. Hago la referencia cuando habla del señor Julio, creemos suponemos que se refiere al señor Julio Gerlein Echeverría, y dice lo siguiente señor juez…“ Señaló el represéntate de la Fiscalía durante la audiencia.

Aida Merlano: Es que el hijueputa es un malparido, a lo bien es un malparido, hey ya el debate me lo bajo a 1.300 según el ósea, no pagamos casas de apoyos, no pagamos votos, no pagamos... ¿Qué tiene el en la hijueputa cabeza?, ¿Tú crees que yo voy a dejarle de pagar a los líderes?

[“No pagamos casas de apoyo, no pagamos votos”, lo dice la misma Aida Merlano y la Fiscalía le cree con toda la evidencia que hemos presentado en esta audiencia.” ] Delegado de la Fiscalía.

Aida Merlano: No, es que yo estoy aquí sufriendo pa´ ir, si tú tienes amigos prestamistas o lo que sea que yo tengo full escrituras, voy a hipotecar ahora, pero que me lo hagan mañana mismo sábado. Es un malparido. Ya llamé a William de Cartagena, que estoy que le digo dame una hipoteca ahora. Pa’ cerrar el debate necesito 2.300. Si él me pagó el diseño nos terminamos gastando la mitad, es correcto. Pero por mucho que quiera ahorrar, esa vaina no baja de 1.500 millones. No baja.

Hombre: A la mitad no lo puedes bajar

Aida Merlano: A la mitad no, pero si 1.500 bajan

Hombre: pero si 1.500

Aida Merlano: Claro, 1.500 son casi 800 millones, ya yo lo bajo a 1.500, voy a tomar medidas con todo el mundo, voy a tomar medidas

Hombre: ¿Qué dicen de los .. de los adicionales?

Aida Merlano: ¿Qué? Con todo, no, adicionales no hay ninguno, eso nos ayuda

Hombre: La gente que no vino a las reuniones bajarles

Aida Merlano: Entonces voy a empezar a armar los colegios, necesito que te metas a colaborar

Hombre: Yo voy.

Aida Merlano: Aquí osea, que nos metamos aquí, pa´que veas que necesidad tengo

Hombre: Iba a comer algo pero ya no salgo, ya vi que...

Aida Merlano: Necesito que te pongas con todo el equipo ¿Qué están haciendo? Los que no están haciendo nada vamos a…

Mujer: Bueno hay un equipo con Johanna armando los kits de trabajo, de las casas de apoyo y hay otro equipo que está llamando. Los que no están haciendo nada usted los puede utilizar en lo que necesite

Aida Merlano: Mira que vamos a hacer, vamos a armar el trabajo de mañana, mañana tenemos que habilitar también 34 casas de apoyo y los coordinadores van a ser los … Mañana nadie tiene que hacer un culo aquí, mañana nos vamos todos coordinadores a… …..Y me coordinas casa de apoyo, todo el mundo aquí no van a…