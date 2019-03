Segundo caso mundial de remisión del virus del sida en paciente

Por segunda vez en el mundo, un paciente vio cómo remitía su virus VIH-1, el causante del sida, y es probable que se haya curado.



Así lo anunció el martes un grupo de investigadores en una conferencia médica.



Diez años después del caso del denominado "paciente de Berlín", el primero de una persona infectada que se libró de la enfermedad, un hombre conocido solo como "el paciente de Londres" no mostró signos del virus durante casi 19 meses tras someterse a un trasplante de médula ósea y recibir tratamiento.



Ambos pacientes se sometieron al trasplante de médula para tratarse cánceres de sangre, recibiendo células madre de donantes con una inusual mutación genética que evita que el VIH se afiance.



Según el autor del estudio, Ravindra Gupta, profesor de la Universidad de Cambridge, esto demuestra que el primer caso "no era una anomalía".



Gupta y su equipo enfatizaron que el trasplante de médula ósea, un procedimiento peligroso y doloroso, no es una opción viable para el tratamiento del VIH.



Pero afirmaron que el hallazgo ayudará a los científicos a reducir el rango de las estrategias de tratamiento.



Cerca de 37 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo y solo el 59% recibe la denominada terapia antirretroviral, un tratamiento que no libra a los pacientes del virus pero lo mantiene bajo control.