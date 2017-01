Sellan cuatro parques de diversiones en Bogotá

Las alcaldías locales de Suba y Usaquén, con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno sellaron preventivamente los centros de entretenimiento Fun Market, Star Park y Toys Park, ubicados en los centros comerciales San Rafael, Bulevar y Centro Suba, respectivamente, así como Diverfamily, en el centro comercial Cedritos 151.



Las autoridades, en compañía de delegados de Bomberos y Personería Distrital, encontraron varias inconsistencias en sus instalaciones, así como con el manejo de la documentación que permite su operación normal.



De acuerdo con la Secretaría de Gobierno ¨Durante las acciones de Inspección, Vigilancia y Control hallaron que los lugares no contaban con el concepto de Bomberos, el plan de emergencias y contingencias y el plan de señalización, exigidos por la ley".

Dice la Secretaría que los centros de entretenimiento ¨ponían en riesgo la integridad de sus visitantes debido a la presencia de enchufes y cables sin las medidas de seguridad y al alcance de sus usuarios, en su mayoría niños¨.

En el caso de Fun Market, "usaban multitomas para el funcionamiento de las máquinas, lo cual está prohibido. En el segundo piso, un área exclusiva para los pequeños, no había extintores, y las escaleras que conducen al primer nivel no tenían antideslizantes. Las autoridades, además, evidenciaron que el sitio no contaba con salidas de emergencia"



Por su parte, en Star Park, dice la Secretaría, ¨Bomberos estableció que sumado al riesgo en materia de seguridad por las conexiones eléctricas, los empleados no tenían conocimiento de cuál debe ser el protocolo a seguir ante una emergencia, es decir falta de capacitación. Además, dos de sus atracciones, calificadas de alto riesgo, no tienen registro.



En Diverfamily, " Bomberos estableció que cuenta con un riesgo inminente y no es un lugar apto para niños. La piscina de pelotas, ubicada exactamente bajo escaleras eléctricas, no es segura, entre otras porque queda justo frente al parqueadero del centro comercial, cuyos vidrios están sueltos; hay cables sin protección en el techo y una fuga de aceite que ha sido contenida con una botella plástica.



Los funcionarios del Distrito también visitaron Multiparque y Gran Diversión (Unicentro), en la localidad de Usaquén, así como Replay Bowling (Calima), en Mártires. Estos establecimientos cuentan con la documentación requerida pero deben hacer el trámite ante la SDG para la entrega efectiva del registro.



La Secretaría de Gobierno dice que hoy los representantes legales de estos sitios, o sus delegados, deberán presentarse ante las alcaldías locales para allegar la documentación faltante.