Sena entrega certificados que no cumplen estándares de calidad ni son válidos en exterior

La W conoció un polémico informe sobre el estado actual del Sena que da cuenta de cómo está la entidad que hoy recibe el nuevo director, Carlos Mario Estrada.

Este medio pudo confirmar que desde 2015 el Sena no está acreditado, lo que quiere decir que los certificados de competencias laborales que hoy está entregando a sus aprendices no cumplen con los estándares de calidad que exige el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, ONAC. Esto, a pesar de que es una exigencia legal desde hace tres años.

Lo que implica graves consecuencias: ningún órgano está garantizando la calidad de la educación que está dictando el Sena; esta entidad puede hacer lo que quiera, cambiar materias, reemplazarlas e incluso reducirlas, sin tener el aval de nadie.

Y lo más grave: con los certificados que entrega el Sena los egresados no pueden trabajar en el exterior porque simplemente esos certificados no tienen validez, y hay que resaltar que esto sucede en todos los programas que tiene el Sena, no hay ninguno acreditado. Cuando un organismo está acreditado ante el ONAC permite a sus egresados trabajar en más de 80 países.

El Sena ha logrado evadir esta responsabilidad de acreditación mediante dos decretos: el 1595 de 2015 y el 1366 de 2018, expedidos por el mismo Gobierno Nacional, que aplazan la obligación de esta entidad de acreditarse, a pesar de las múltiples desventajas.

Incluso, el mismo exdirector del Sena, José Antonio Lizarazo, advirtió en el informe que: “De no realizar este proceso de acreditación, la entidad pierde la potestad de evaluar y certificar a personas en normas de competencia laboral; función que realiza desde el año 1997. Proceso que, desde la acción del Estado, favorece a la población que requiere emplearse y mejorar su situación laboral y carece de recursos para su obtención”.

A esto se suma que La W conoció que al interior del Sena también hay preocupación, pues el 60% de la oferta de programas de tecnólogos está en riesgo por la pérdida en la renovación de registros calificados e imposibilidad en el incumplimiento de varias condiciones.

Lo que hace que la meta de formación en nivel de tecnólogos esté en riesgo, al no contar con los registros calificados solicitados al Ministerio de Educación. En el informe también hay una alerta por la falta de capacidad física en los centros de formación profesional del Sena.