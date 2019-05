Senador Benedetti se defiende por caso "Chuzadas"

El senador Armando Benedetti respondió a las afirmaciones de Juan Carlos Madero , quién en medio de una disculpa pública se ratificó que el senador de la U le pidió chuzar al exfiscal Néstor Humberto Martínez.

En su cuenta de Twitter lanzó una seguidilla de trinos dijo que era inocente.

Si hubiera evidencia de que hubo seguimientos al hijo del prestigioso abogado Jaime Lombana, ya ¡hubieran salido! Desde hace 8 meses están con el tema de que un "chuzador" hacia el oficio de seguir! ¡Eso no concuerda! — Armando Benedetti (@AABenedetti) 23 de mayo de 2019

Incluso arremetió contra el jefe del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

Entonces el abogado Lombana no conoció de actos de corrupción míos! Salió de charlatán porque Vargas Ll se lo pidió! O sea! Lo único que tenia era que salir con patrañas para hacerme daño en los medios! Estas son palabras del penalista! No es que me lo invente!

En su defensa dijo que no entiende por qué Juan Carlos Madero pidió excusas públicas.

No entiendo por qué Juan Carlos Madero pide excusas por supuestos seguimientos al hijo de Jaime Lombana y al Fiscal si en una audiencia ante el máximo tribunal (@CorteSupremaJ) aseguró que eso no se hizo, según reveló @WRadioColombia. pic.twitter.com/WhyHECOTmt — Armando Benedetti (@AABenedetti) 23 de mayo de 2019

Benedetti señaló que "el abogado Lombana lo ha denunciado dos o tres veces ante la Corte Suprema de Justicia, ha hecho 3 ampliaciones, una de ellas en compañía del abogado Diego Cadena y según me dicen el Magistrado Auxiliar se molestó por que no tenían ni una sola prueba"



El abogado Lombana me ha denunciado dos o tres veces ante la @CorteSupremaJ, ha hecho 3 ampliaciones, una de ellas en compañía del abogado Diego Cadena y según me dicen el Magistrado Auxiliar se molestó por que no tenían ni una sola prueba. — Armando Benedetti (@AABenedetti) 23 de mayo de 2019

Tras la afirmación del senador Benedetti, por la misma vía le respondió el abogado Diego Cadena.

La Corte Suprema de justicia determinará si el senador Benedetti tiene o no responsabilidad en este caso.