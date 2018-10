Senadora denuncia indebida utilización de su nombre para gestiones en entidades del Estado

La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, prendió las alarmas por denuncias de un supuesto uso indebido de su nombre para adelantar reuniones políticas y hacer gestiones en entidades del Estado.

La congresista aseguró en un comunicado que Eider Ramírez, quien presuntamente se hace pasar como asesor de su Unidad de Trabajo Legislativo, nunca ha hecho parte de ella.

"Sin ánimo de señalar al señor Ramírez y precisando la importancia de un debido proceso en cualquier denuncia que pudiera llegar a vincularlo, reitero que no hace parte de mi equipo de trabajo. Aclaro igualmente que lo he atendido en mi oficina después de que él presentara una solicitud, pues al igual que miles de colombianos me manifestó su respaldo en la aspiración al Senado de la República en las pasadas elecciones legislativas. Nada más que eso", señaló la congresista.



La congresista señaló que, de tener los elementos de juicio necesarios, interpondrá las denuncias pertinentes ante la Fiscalía y los organismos de control.