Senadores forman bloque para impedir la ampliación del periodo de alcaldes y gobernadores

Los senadores David Barguil (Partido Conservador), Rodrigo Lara (Cambio Radical), Fabio Amín (Partido Liberal), Gabriel Velasco (Centro Democrático) y Juan Felipe Lemos (Partido de la U) formaron una alianza con el fin de impedir que avance la propuesta de ampliar el periodo de los mandatarios locales hasta el 2022, tal y como se propone en el proyecto de unificación de periodos aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

"Uno no manosea la democracia, uno no juega con ella. Los alcaldes y gobernadores fueron elegidos para cuatro años. No se puede, con leguleyadas, romperle la columna a la democracia", señaló el senador Barguil.

"Los electores le dieron un mandato específico a los mandatarios locales, por tiempo determinado. Modificar esas condiciones es hacerle trampa a la democracia y no lo vamos a permitir", expresó Lara.

"Si se puede modificar el proyecto se hará, si no se tiene que hundir. No podemos permitir que el espíritu de la norma se vuelva la extensión de un periodo, que no fue un voto directo del constituyente primario", añadió Amín.

El senador Velasco indicó que ese grupo de congresistas "representa a una nueva generación" expresó que le preocupa los efectos de esta medida en el ámbito regional.

"Hacemos parte de una nueva generación de políticos y esta norma impide que nuevos liderazgos surjan en las regiones", señaló Lemos.

Los congresistas le pidieron al Gobierno que exprese su posición frente a esa propuesta.